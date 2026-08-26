O atacante Anselmo Ramon sofreu uma lesão de grau 1 na coxa e vai desfalcar o Goiás no jogo diante do São Bernardo, na próxima sexta-feira (28). Ele iniciou tratamento junto ao departamento médico.\nO jogador sentiu dores durante o empate com o Cuiabá, na última rodada da Série B. Ele iniciou como titular e foi substituído no intervalo.\nAnselmo Ramon sofreu lesão muscular e vai desfalcar o Goiás (Guilherme Alves / O Popular)\nO Goiás não costuma informar a previsão de retorno de atletas lesionados. Lesões de grau 1 costumam demorar de uma a duas semanas para serem tratadas. Se for o período mais longo, Anselmo Ramon vira dúvida para a partida contra o Fortaleza, pela 26ª rodada.\nSem Anselmo Ramon, o técnico Mozart conta apenas com Cadu e Kadu Souza como centroavantes à disposição. Felipe Clemente ainda aguarda regularização e deve ficar disponível para o duelo contra o São Bernardo.