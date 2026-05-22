O Goiás pode ter a ausência de Anselmo Ramon na partida deste domingo (24) contra o Avaí. O centroavante está com virose e tem feito trabalhos mais leves. Ele é dúvida para iniciar como titular o duelo válido pela 10ª rodada da Série B.\nCaso não fique disponível para iniciar a partida como titular, o Goiás deve ter Kadu na formação inicial diante do Avaí. Anselmo Ramon voltou a ser titular na vitória sobre o Botafogo-SP, mas viu o companheiro sair do banco de reservas para marcar o gol do triunfo por 1 a 0 na 9ª rodada.\nNos três jogos anteriores, contra Fortaleza, Cruzeiro (Copa do Brasil) e Vila Nova, Anselmo Ramon começou na reserva e entrou no decorrer das partidas.\nAlém de Anselmo Ramon, o volante Filipe Machado também pode ser preservado ao menos da formação inicial contra o Avaí. O jogador, que sofreu uma contusão muscular recentemente, pode ter minutos reduzidos por desgaste físico e com objetivo de preservar o atleta de um novo problema muscular.