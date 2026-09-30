O centroavante Anselmo Ramon voltou a ser relacionado no Goiás após se recuperar de lesão muscular na coxa direita. O jogador de 38 anos não atua há mais de um mês e voltará a ser opção para o técnico Mozart.\nAnselmo Ramon se machucou durante o empate por 1 a 1 com o Cuiabá, no dia 22 de agosto, pela 24ª rodada. O jogador deu assistência para o gol marcado por Jean Carlos na partida disputada na Arena Pantanal.\nNo primeiro tempo, Anselmo Ramon sofreu a lesão muscular que o tirou dos gramados por mais de um mês. Recuperado, o jogador volta a ser opção em jogo decisivo para o Goiás. A tendência é que ele inicie a partida como reserva.\nAnselmo Ramon voltou a ser relacionado no Goiás após lesão muscular que tirou o atacante por mais de um mês dos jogos (Rosiron Rodrigues / Goiás)\nO time esmeraldino encara o Novorizontino, nesta quinta-feira (1º), fora de casa. O Goiás precisa vencer para não piorar sua situação na busca pelo acesso, que neste momento parece ser situação improvável, a oito jogos para o fim da Série B. O clube goiano é o 11º colocado com 42 pontos, sete pontos atrás do Atlético-GO, que é o 6º colocado.