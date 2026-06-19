Endrick ao lado da primeira treinadora, Marília Rocha (Reprodução / TV Anhanguera e Instagram Marília Rocha)\nAntes de vestir a camisa da Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo deste ano, o atacante Endrick já demonstrava o talento que o levaria ao futebol internacional em uma escolinha de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Aos 19 anos, o jogador já passou pelo Palmeiras, Real Madrid e atualmente está no Lyon (França), mas os primeiros sinais de que poderia chegar longe foram percebidos ainda aos 4 anos por sua primeira treinadora, Marília Rocha.\nQuem procurou a treinadora foi o pai do atleta, Douglas Sousa, para pedir uma oportunidade para o filho na escolinha de futebol que se chamava Gol de Letra. Na época, a família morava em Taguatinga, no DF, e a idade de Endrick era abaixo da faixa etária normalmente aceita por ela. Contudo, na análise dela, aquele garotinho era “espoleta e destemido”.