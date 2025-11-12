Poucos dias antes do jogo decisivo para o acesso contra o Novorizontino, torcedores do Goiás não economizam nas críticas ao planejamento e ao elenco esmeraldino, em meio à reta final de temporada, e lamentam o baixo rendimento recente da equipe dentro da Serrinha. Mesmo assim, boa parte acredita no acesso e vai ao estádio assistir ao duelo da próxima rodada.\nNa tarde desta terça-feira (11), em frente à loja oficial do Goiás na Avenida 85, a reportagem do POPULAR conversou com torcedores esmeraldinos a respeito da temporada e da briga pelo acesso.\nPara o advogado Fernando Sales, de 44 anos, que mora no Setor Goiânia 2, a situação atual do time é complicada.\nFernando Sales, torcedor do Goiás (Wildes Barbosa / O Popular)\n“Foi um ano angustiante. O Goiás passou a maior parte do campeonato dentro da zona para subir para a Série A e, de uns tempos para cá, vimos uma falta de empenho dos jogadores, o que desencadeou inclusive na mudança do técnico (Vagner Mancini). Agora, parece que o técnico (Fábio Carille) começou a acertar, mas infelizmente, diante das derrotas que aconteceram, corremos o risco de ficar fora do G4”, analisou.