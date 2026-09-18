As empresas de apostas esportivas reduziram sua presença no espaço master das camisas dos times da Série A do Campeonato Brasileiro entre 2025 e 2026 e concentraram investimentos em menos clubes, em movimento que estava em curso antes da discussão do governo federal sobre novas restrições ao setor.\nNo ano passado, 18 das 20 equipes tinham uma bet como patrocinadora no espaço nobre do uniforme. Na atual temporada, são 13. Além disso, Santos e Vasco trocaram seus parceiros e, posteriormente, fecharam novos vínculos com empresas do setor, porém com valores inferiores aos antigos contratos.\nEm movimento oposto, clubes como Corinthians e Flamengo ampliaram seus ganhos com as empresas de apostas. A equipe rubro-negra saiu de R$ 125 milhões por ano com a Pixbet para R$ 268,5 milhões ao ano com a Betano. O contrato pode chegar a R$ 280 milhões com variáveis.