Kimi Antonelli caiu da pole position para a sexta colocação após os primeiros metros do GP do Japão, mas venceu pela segunda vez na carreira e assumiu pela primeira vez a liderança do mundial de Fórmula 1.\nEle contou com a ajuda de um Safety Car, que saiu depois que os líderes Oscar Piastri e George Russell tinham parado. O australiano da McLaren foi personagem importante na corrida, conseguindo segurar Russell, que não teve uma boa corrida e foi o quarto, atrás também de Charles Leclerc, da Ferrari.\nCom o resultado, Antonelli soma 72 pontos, contra 63 de Russell.\nPiastri consegue segurar Russell\nAs duas Mercedes largaram mal: o pole Antonelli caiu para sexto e o segundo colocado Russell perdeu duas posições. Terceiro no grid, Piastri, fazendo sua primeira volta em uma corrida neste ano, assumiu a liderança, com Leclerc em segundo.