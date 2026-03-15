Kimi Antonelli, da Mercedes, se aproveitou de uma forte disputa entre as Ferrari que segurou seu companheiro e líder do mundial George Russell, e venceu o GP da China de Fórmula 1 neste domingo (15), na primeira vez em que largou na pole position.\nO piloto de 19 anos se tornou o segundo vencedor mais jovem da história da categoria, atrás apenas de Max Verstappen.\nRussell, que também não teve um ritmo melhor que o italiano nas últimas 26 voltas da prova, quando teve pista livre, foi o segundo, com Lewis Hamilton em terceiro com a Ferrari.\nA corrida de Gabriel Bortoleto terminou antes mesmo da largada: a Audi identificou um problema quando o piloto estava levando o carro ao grid, decidiram levá-lo para a garagem para ter mais tempo de trabalhar antes da largada, mas não conseguiram sair.\nO mesmo aconteceu com Oscar Piastri, da McLaren. Lando Norris, também da McLaren, mas com um problema diferente do companheiro, e Alex Albon, da Williams, nem chegaram a ir ao grid.