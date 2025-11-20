Após três temporadas no Vila Nova, o volante Ralf, de 41 anos, encerrou sua passagem pelo clube com 160 jogos. O último foi o empate por 2 a 2 com o Volta Redonda, na noite da última quarta-feira (19), no OBA - entrou no segundo tempo. Na despedida, refutou a aposentadoria neste momento e disse ter "lenha para queimar".\nApós três anos, Ralf deixa o Vila Nova: "Sentimento de gratidão"\nNa longa passagem pelo Vila Nova, Ralf foi capitão em diversas ocasiões e titular nas campanhas da Série B de 2023 e 2024, quando o time brigou pelo acesso. Em 2025, conquistou o título estadual.\nO clube e o jogador não chegaram a um acordo para renovação para a próxima temporada. Para Ralf, ciclos se encerram e não existe mágoa. Sobre o futuro, ele ainda não decidiu em qual clube irá jogar.\nRalf agradece homenagem de funcionários do Vila Nova antes do jogo contra o Volta Redonda (Roberto Corrêa / Vila Nova)