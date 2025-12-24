Depois de terminar 2025 com mais de 70% do elenco com contrato para 2026 ou além, o Goiás tem conseguido abrir espaço para renovar um pouco o grupo de jogadores. Alguns atletas não serão aproveitados e estão sendo liberados, por empréstimo ou saída em definitivo. O número de saídas pode aumentar até o início de janeiro.\nA equipe esmeraldina terminou a Série B com 25 jogadores com contratos para 2026 ou período maior, um pouco mais de 70% do grupo que estava disponível nas rodadas finais da competição. Mesmo assim, o Goiás decidiu quer mudanças e vai facilitar saídas de atletas.\nNos últimos dias, o Goiás cedeu o lateral esquerdo Moraes por empréstimo para o Operário-PR até o final da temporada de 2026. O jogador tem vínculo com o clube goiano até julho de 2027.\nO próximo jogador prestes a deixar o Goiás é o zagueiro Messias. O defensor acerta os últimos detalhes para defender o Juventude em 2026. No clube gaúcho, vai reencontrar o diretor de futebol Lucas Andrino, que esteve na equipe goiana entre abril de 2024 e outubro deste ano.