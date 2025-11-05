A Aparecidense anunciou, na noite desta quarta-feira (5), Renan Brito, de 40 anos, como seu técnico para a temporada de 2026. O Camaleão disputará o Campeonato Goiano e a Série D do Campeonato Brasileiro.\nEm sua ainda curta trajetória como treinador, Renan comandou o Barra-SC e o time sub-20 do Internacional.\nLeia também\n+Vila Nova não perde para o Avaí em casa há nove anos\nEx-goleiro, ele é conhecido pela sua carreira vitoriosa com o Internacional de Porto Alegre, no qual conquistou dois títulos da Libertadores da América e também o Mundial de Clubes de 2006.\nRenan também defendeu o Goiás por cinco anos. No clube esmeraldino, assumiu a titularidade na temporada de 2013, sob o comando de Enderson Moreira, que promoveu a sensível troca de goleiros no time, deixando Harlei, ídolo e jogador histórico do clube, na reserva. Naquele ano, o alviverde brigou por vaga na Libertadores na disputa da Série A e chegou a alcançar o 3º lugar na classificação, mas perdeu os últimos três jogos e não foi para a competição internacional.