A Aparecidense anunciou o término do contrato do treinador Lúcio Flávio, de 46 anos, e de sua comissão técnica. O vínculo chegou ao fim após a equipe encerrar sua participação na Série D, eliminada pelo Goiatuba nas oitavas de final do mata-mata, não alcançando o objetivo do acesso à Série C.\nPresidente da Aparecidense, Wilson Queiroz contou que o treinador não foi demitido, seu contrato foi firmado até o fim da Série D e com isso chegou ao fim. O dirigente afirmou que o clube ainda não pensa em um novo treinador, e que, se houver interesse do próprio Lúcio Flávio, a Aparecidense tentará o seu retorno.\n“Ele não foi demitido. O contrato dele foi firmado até o final do campeonato e, com o término da competição, nosso vínculo contratual se encerrou naturalmente. Pelo trabalho executado aqui, acho que o Lúcio receberá propostas que não podemos cobrir, mas, se houver interesse da parte dele, vamos nos esforçar para que ele volte. Caso contrário, vamos buscar outro (treinador)”, disse Wilson Queiroz, presidente da Aparecidense.