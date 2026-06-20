A Aparecidense perdeu a chance de abrir vantagem pela 2ª fase da Série D e cedeu empate ao Capital-DF no jogo de ida. O duelo, que terminou empatado por 1 a 1, foi disputado neste sábado (20), no estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.\nO Camaleão abriu o placar no primeiro tempo com o meia Carlos Bajé. Na etapa final, o zagueiro Lucas Oliveira deixou tudo igual: 1 a 1.\nA partida de volta será disputada no próximo sábado (27), a partir das 17 horas, no estádio JK, em Brasília.\nPara avançar à 3ª fase, a Aparecidense precisa vencer a equipe do Distrito Federal. Nova igualdade leva à definição do classificado para a disputa dos pênaltis.\nQuem passar de fase vai enfrentar o vencedor do confronto entre Araguaína-TO e Nacional-AM.\nAlém da Aparecidense, outros dois clubes goianos estão na disputa da fase eliminatória. O Goiatuba encara, fora de casa, o Brasiliense pelo jogo de ida, enquanto o Crac desafia o Tombense, em casa. As duas partidas serão disputadas neste domingo (21).