A Aparecidense está nas oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe goiana empatou por 2 a 2 com o Maricá, na tarde deste sábado (9), em Aparecida de Goiânia, e avançou à próxima fase por ter vencido o jogo de ida, em Maricá (RJ), por 2 a 1.\nNa próxima fase, pode haver um duelo goiano na Série D. O clube de Aparecida de Goiânia enfrenta o classifcado do confronto entre Goiatuba e São José-RS.\nA Aparecidense perdia o jogo deste sábado (9) até os 50 minutos do segundo tempo. Se o resultado persistisse, a decisão de vaga seria nos pênaltis. No entanto, Mário Henrique marcou, de cabeça, após cobrança de falta, o gol do empate e da classificação.\nSérie D: Aparecidense e Goiatuba decidem vaga em situações diferentes\nNo Estádio Annibal Batista, todos os gols saíram no segundo tempo. O Maricá abriu o placar com gol de Café, aos 11 minutos. A Aparecidense empatou em cobrança de falta de João Marcos, aos 18 minutos. Aos 27 minutos, o Maricá fez mais um, com Pablo Thomaz, e ficou à frente,