Em jogo de seis gols no Estádio Anníbal Batista de Toledo, na tarde deste sábado (7), a Aparecidense empatou em 3 a 3 com a Abecat e vai disputar um play-off contra o rebaixamento diante do Centro Oeste. Já a equipe de Ouvidor decidirá fora de casa nas quartas de final do Goianão.\nMarcão abriu o placar para a Aparecidense, e a Abecat virou com Rafael Dumas, Alan Jr. e Rafinha. Contudo, os donos da casa reagiram e forçaram o empate com Jefferson e Bajé.\nCom esse resultado, a Aparecidense termina o Campeonato Goiano em 10º lugar, com seis pontos, e enfrentará o Centro Oeste em duas partidas para decidir quem permanece na elite.\nA Abecat, por sua vez, fica em 5º lugar, com a mesma quantidade de pontos, vitórias, saldo de gols e gols pró em relação ao 4º colocado Atlético-GO. Por ter mais expulsões, a equipe de Ouvidor termina atrás do Dragão e decidirá fora de casa nas quartas. Além disso, ainda pode ser ultrapassada pela Anapolina, que enfrenta o Anápolis neste domingo (8).