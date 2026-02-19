A Aparecidense goleou o Centro Oeste por 4 a 0 no jogo de volta do playoff de rebaixamento do Campeonato Goiano e se salvou da queda para a Divisão de Acesso, enquanto o estreante time de Nerópolis na 1ª Divisão acabou sendo rebaixado logo em sua primeira participação. A partida foi disputada no Estádio Annibal Batista de Toledo, nesta quarta-feira (18).\nComo precisava vencer, o Camaleão foi para cima desde o início, conseguiu construir o placar ainda na primeira etapa e não deu chances de reação ao adversário. Os gols foram marcados por Darlan, Lauro e o experiente Marcão, aos 40 minutos, todos no 1º tempo, e Luan ampliou na etapa final.\nO Centro Oeste havia vencido o primeiro jogo por 4 a 2 e jogava por um empate para garantir a permanência.\nJá a Aparecidense precisava da vitória por qualquer placar para se livrar do rebaixamento.