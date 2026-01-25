A Aparecidense goleou o Goiatuba por 4 a 1, neste domingo (25), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, e conquistou sua primeira vitória no Campeonato Goiano. O Camaleão chega aos 5 pontos e sobe na classificação. O Goiatuba só tem um ponto e é lanterna do Estadual.\nO meia Raphael Luz, experiente jogador de 36 anos e camisa 10 do Camaleão, foi o destaque do jogo ao marcar os dois primeiros gols da Aparecidense. Bruninho e Marcão fizeram também para o time da casa. O gol do Goiatuba foi de Thalles.\nNa próxima rodada, a 6ª do Goianão, a Aparecidense joga como visitante contra o Crac, em Catalão, na quarta-feira (28), às 19h30.\nComo foi o jogo\nA Aparecidense foi para o jogo com a necessidade de recuperação e com o técnico Augusto Fassina sob pressão apenas na segunda partida pelo Camaleão, pois havia estreado sofrendo goleada por 3 a 0 para o Vila Nova.