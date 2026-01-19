A Aparecidense é o segundo clube do Campeonato Goiano a trocar o comando técnico antes da metade da fase inicial. Augusto Fassina, ex-Goiatuba, será o substituto de Renan Brito, que saiu na manhã desta segunda-feira (19).\n"Ele (Renan Brito) pediu para sair", disse o presidente da Aparecidense, Wilson Queiroz, o Passarinho.\nSob o comando de Renan, foram dois empates e uma derrota da Aparecidense na competição.\nAugusto Fassina perdeu um emprego no último sábado (17) e foi empregado em outro na manhã desta segunda-feira (19). O treinador assumiu o elenco da Aparecidense à tarde, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia.\nO técnico estreia na 4ª rodada, contra o Vila Nova, na próxima quinta-feira (22), no OBA. Além dele, o preparador físico Leandro Netto retorna ao clube.\nO dirigente da Aparecidense acredita na recuperação da equipe na competição, para que possa brigar por uma vaga entre os melhores. Segundo ele, o time desperdiçou chances de gols que não poderia errar no empate em casa com o Inhumas, no último domingo (18).