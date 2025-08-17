A Aparecidense venceu o Goiatuba de virada, neste domingo (17), por 3 a 2, fora de casa, no primeiro jogo das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, e leva vantagem para o jogo da volta.\nVinicius Tsumita abriu o placar para o Goiatuba, Renan Gorne e Júlio César viraram para a Aparecidense, Alex Henrique empatou o jogo para o Azulão do Sul e Dyego fez o 3 a 2, garantindo a vitória do Camaleão.\nAparecidense e Goiatuba voltam a campo para a definição da vaga às quartas de final no próximo sábado (23), no Estádio Annibal Batista de Toledo, casa do Camaleão, às 16 horas. A Aparecidense joga pelo empate para se classificar. Se o Goiatuba vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis. Se o Azulão do Sul ganhar por mais de um gol de diferença, avança diretamente.\nComo foi o jogo