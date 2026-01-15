O Atlético-GO deixou uma boa impressão na abertura do Goianão com vitória sobre o Anápolis, enquanto fora de casa a Aparecidense segurou o empate sem gols contra o Centro-Oeste, estreante na competição. Os dois times se enfrentam na noite desta quinta-feira (15), às 20h40, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, com a pretensão de melhorar a pontuação no início do Estadual.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, escalações prováveis e preço de ingressos)\nPara o Dragão, vencer o adversário é uma senha para chegar disposto e embalado para o clássico do próximo domingo (18), no Bairro de Campinas. A Aparecidense completou 40 anos em 2025 e, na temporada atual, planeja retomar espaço no futebol regional, chegando às fases decisivas do Goianão.\nNo Atlético-GO, Rafael Lacerda explicou que os jogos inicias do Goianão fazem parte da pré-temporada do elenco e planeja utilizar os jogadores à disposição. O treinador reencontra, na partida, o ex-goleiro e agora técnico Renan Brito. Ambos são gaúchos, foram companheiros no Goiás como jogadores, trabalharam juntos na comissão técnica do Barra-SC e estarão em lados opostos em Aparecida de Goiânia.