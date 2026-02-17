A Aparecidense e o Centro Oeste definem o segundo rebaixado do Campeonato Goiano nesta quarta-feira (18), às 19h30, no Estádio Annibal Batista de Toledo, pelo jogo de volta do playoff contra o rebaixamento. Na ida, o estreante na 1ª Divisão, Centro Oeste, venceu por 4 a 2 e agora joga por um empate para confirmar a permanência. Já a Aparecidense precisa vencer para não ser rebaixada.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos)\nAs duas equipes terminaram a 1ª fase empatadas com 6 pontos cada, ambas com uma vitória, três empates e quatro derrotas. A Aparecidense ficou à frente pelo saldo de gols: -4, contra -11 do Centro Oeste.\nO Centro Oeste precisava, de qualquer forma, vencer um dos confrontos para ultrapassar o Camaleão, considerando a diferença no saldo. Com a vitória no primeiro jogo, a equipe chegou aos 9 pontos no agregado de 1ª fase e jogo de ida e, agora, depende de um empate para permanecer na elite.