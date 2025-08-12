As oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro terão o duelo goiano entre Aparecidense e Goiatuba. As datas, horários e locais das partidas foram divulgados pela CBF na noite desta segunda-feira (12).\nJogo de ida\n17/8 - domingo - 16 horas\nLocal: Divino Garcia Rosa - Goiatuba\nJogo da volta\n23/8 - sábado - 16 horas\nLocal: Annibal Batista de Toledo - Aparecida de Goiânia\nA decisão de vaga será com mando da Aparecidense porque a equipe tem melhor campanha.\nEm caso de empate em pontos e gols após as duas partidas, os classificados às quartas de final serão definidos nos pênaltis.\nNa 2ª fase, a Aparecidense eliminou o Maricá-RJ. O Goiatuba despachou o São José-RS.