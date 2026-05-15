Após a eliminação do Atlético-GO na 5ª fase da Copa do Brasil, o presidente do clube, Adson Batista, disse que a equipe amassou o Athletico-PR no jogo de volta, não gostou da atuação da arbitragem e elogiou o esforço do time diante de um concorrente que disputa a Série A.\n"Saímos de cabeça erguida e tenho de ressaltar o nosso time. Tivemos mais chances (de gols). Agora, vamos focar na Série B", destacou o dirigente, que costuma ser duro quando o time sofre algum revés. Desta vez, ele reconheceu que houve dedicação da equipe nos dois jogos diante do Athletico-PR.\nO Atlético-GO voltou a ser eliminado da Copa do Brasil, em casa, nas cobranças de pênaltis. O Dragão ficou no empate por 0 a 0 com o Athletico-PR, no Estádio Antônio Accioly, na noite desta quinta-feira (15), repetindo o resultado do jogo de ida. Nas penalidades, o Furacão eliminou a equipe goiana ao converter as quatro cobranças - com Viveros, Mendoza, Esquivel e Jadson -, enquanto, no time goiano, somente o paraguaio Junior Barreto foi eficiente. Cristiano e Guilherme Lopes desperdiçaram suas batidas.