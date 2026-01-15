O Vila Nova venceu a Anapolina por 3 a 2 nesta quarta-feira (14), no OBA, mas a atuação novamente não convenceu. Como na estreia do Goianão contra a Abecat, a equipe fez um bom primeiro tempo, mas caiu muito de rendimento na etapa final e correu riscos de sofrer o empate. O treinador Umberto Louzer destacou o clima de insatisfação no vestiário após a partida, justamente pela queda de desempenho ao longo do jogo.\n“Entendemos que temos que passar por esse processo (de manter o ritmo). É algo que não incomoda somente a mim. O nosso vestiário parecia que tinha perdido, tamanho o nível de comprometimento e engajamento desses atletas, insatisfeitos com o resultado e com os gols que nós sofremos”, disse Louzer.\nEm jogo de cinco gols, Vila Nova sofre, mas vence a Anapolina no OBA\nO treinador reforçou que quer uma equipe mais constante, capaz de manter o nível de atuação apresentado nos primeiros tempos dos dois jogos da temporada.