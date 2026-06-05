Depois de 11 rodadas da Série B, o Vila Nova é o time que mais permaneceu na zona que envolve acesso à elite, seja no G2, cujos integrantes garantem vaga direta na Série A, ou no G6, que inclui os quatro clubes que vão disputar os playoffs pelas duas vagas restantes. Até aqui, o Tigre ficou oito rodadas entre as seis primeiras posições do campeonato.\nNa 1ª e na 2ª rodadas da Série B de 2026, o Vila Nova estacionou em 9º lugar. Na 3ª, subiu para 7º. A partir da 4ª, entrou no G6 e não saiu mais. Passou pelas seguintes posições a cada rodada: 4º, 1º, 1º, 4º, 5º, 4º, 4º e 2º, respectivamente.\nNenhum outro clube passou oito rodadas no G6 da Série B até o momento. Os times que mais chegam perto são o Goiás e o Fortaleza, que passaram sete rodadas entre os seis primeiros colocados - o Goiás entre a 1ª e 4ª rodadas, e desde a 9ª, e o Fortaleza desde a 5ª rodada.