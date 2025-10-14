O brasileiro Diogo Moreira, de 21 anos, será piloto da MotoGP a partir de 2026, marcando o retorno de um piloto nacional à categoria após quase duas décadas. A última vez foi com o paulista Alexandre Barros, que competiu pela última vez em 2007. Assim, Diogo irá quebrar uma ausência de 19 anos.\nSua estreia está prevista para o dia 1º de março de 2026, no Grande Prêmio da Tailândia, abertura da próxima temporada. Logo na 2ª etapa, Diogo irá correr no Brasil, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, nos dias 20, 21 e 22 de março. Essa será a primeira prova de MotoGP no Brasil após 22 anos.\nO brasileiro assinou contrato com a Honda Racing Corporation e vai integrar a equipe Honda LCR. Seu parceiro de equipe será o francês Johann Zarco. A duração do contrato não foi revelada, mas foi citado no anúncio que ele será de “múltiplos anos”.