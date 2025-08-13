Com o fim da 21ª rodada da Série B, as probabilidades para o acesso à Série A foram atualizadas. O Goiás, que voltou a vencer e lidera a competição nacional, tem chance de quase 90% de garantir vaga na elite nacional. Tigre e Dragão possuem chances menores, mas melhoraram os números em relação à rodada anterior.\nOs números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nO Goiás terminou a 21ª rodada com 88,6% de probabilidade de subir à Série A - é a maior entre os 20 clubes da competição. Não é o maior índice registrado pelo time goiano, que já teve 89,7% após a 18ª rodada, mas voltou a aumentar (era de 83,4% após a 20ª rodada) depois da vitória de 2 a 1 sobre o Operário-PR.\nEntre os clubes goianos, o Vila Nova é o segundo com mais chance de conquistar o acesso à Série A. O Tigre, que bateu o Paysandu, por 1 a 0, na 21ª rodada aparece com 14,9% de garantir uma vaga na elite em 2026 - na 20ª rodada, a probabilidade era de 8,7%.