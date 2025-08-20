O Vila Nova aumentou as chances de acesso à Série A após vencer o Goiás no clássico goiano da 22ª rodada da Série B. O time esmeraldino, com o resultado, viu a probabilidade de subir à elite cair para 80,7%, enquanto o Atlético-GO aumentou as chances de descenso à Série A em relação à rodada anterior da Série B.\nOs números são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nNa briga pelo acesso, o Goiás aparece com 80,7% de chance de subir à Série A. O time esmeraldino tinha 88,6% antes da 22ª rodada e o índice caiu por causa da derrota no clássico para o Vila Nova.\nFormação no Goiânia, projeção no Sul e saída da Ponte por meio da Justiça: conheça novo atacante do Atlético-GO\nA equipe colorada, que tinha 14,9% de chance de acesso, elevou a probabilidade para 25,2% com o triunfo no clássico goiano. É a maior do Tigre desde a 9ª rodada, quando tinha 35,5%.