O Atlético-GO reduziu a probabilidade de rebaixamento à Série C após vencer o Amazonas, pela 24ª rodada da Série B. O Dragão foi o único entre os clubes goianos que venceu na última rodada da competição nacional. O Goiás perdeu para o Botafogo-SP, enquanto o Vila Nova empatou com a Chapecoense.\nCom o triunfo no estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO reduziu a chance de rebaixamento de 21,9% para 11,9%. O Dragão tem probabilidades reduzidas de acesso, 3,4%, e título, 0,15%. Os dados são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).\nAinda de acordo com a UFMG, o Goiás segue como clube com mais chances de acesso, 83,5%, e título, 34,2%, entre os 20 participantes da competição.\nAs probabilidades nas duas frentes, no entanto, foram reduzidas em comparação com os números após a 23ª rodada: 90% de acesso e 39,8% de título. As quedas foram ocasionadas pela derrota, de 3 a 2, para o Botafogo-SP.