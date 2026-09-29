O Vila Nova pode ser considerado o time mais constante da Série B. Neste momento, o Tigre é o clube com mais rodadas dentro do G6 (26 das 30) e isolou-se como aquele que mais permaneceu na liderança da competição - já são oito rodadas na ponta da tabela de classificação, contra sete do segundo melhor time neste quesito, o Criciúma.\nDesde a 4ª rodada, quando venceu a Ponte Preta por 1 a 0 no Estádio Moisés Lucarelli, o Vila Nova entrou no G6 para não sair mais. Em alguns momentos, a equipe apresentou um período de oscilação e perdeu posições, mas não deixou a faixa de playoffs pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e, em 12 rodadas, esteve dentro do G2.\nDellatorre pode ser novidade na reta final da Série B\nAté aqui, 17 dos 20 clubes participantes chegaram a figurar no G6, com exceção de Cuiabá, América-MG e Ponte Preta, e metade dos integrantes alcançou a liderança em pelo menos uma rodada, mas nenhum deles permaneceu tanto nessas faixas quanto o Vila Nova. O Criciúma é o segundo time que mais ficou no G6, em 22 das 30 rodadas.