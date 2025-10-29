Desde o retorno à Série B em 2021, como campeão da Série C de 2020, o Vila Nova faz sua segunda pior campanha na competição após 34 rodadas disputadas. O Tigre ocupa a 12ª colocação, com 44 pontos somados, 11 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, em um aproveitamento de 43%.\nO desempenho desta temporada só não é pior que o de 2022, quando o Tigre tinha 42 pontos após 34 rodadas e terminou o campeonato em 13º lugar, com 47 pontos.\nVila Nova anuncia saída de volante\nEm comparação com as outras edições, o Vila Nova tem a mesma pontuação que em 2021, 44 pontos, mas naquele ano ocupava a 10ª posição e encerrou na 9ª, com 51 pontos.\nEm 2023, o ano do quase acesso à Série A, o Tigre viveu sua melhor campanha desde que subiu da Terceirona, brigando na parte de cima da tabela. Após 34 jogos, ocupava o 8º lugar com 54 pontos. Encerrou o campeonato com 61 pontos e 54% de aproveitamento, com a frustração do não acesso.