A organização da MotoGP afirmou nesta quarta-feira (18) que o sistema de drenagem do Autódromo Internacional Ayrton Senna está funcional após alguns pontos do circuito, pelo menos três deles na pista, terem ficado alagados na última terça-feira (17) após forte chuva na região e devido a um problema operacional. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a região do autódromo foi atingida por forte chuva no fim da tarde de terça-feira, com cerca de 54mm de chuva em cinco horas.\nPor causa da situação, os pelo menos três pontos da pista que ficaram alagados foram: curva 1 no final da reta principal, um trecho logo após o mergulho e o mais grave no final da reta oposta, abaixo do novo viaduto. O outro viaduto, já existente desde a fundação do autódromo, que dá acesso aos boxes, também ficou alagado e intransitável.