Após ausência na temporada de 2025, por causa das obras no Autódromo de Goiânia, a Stock anunciou que vai voltar para a praça esportiva goiana em 2026 com duas etapas no calendário da competição.\nDe acordo com calendário divulgado pela Vicar, promotora da categoria, Goiânia voltará a receber a Stock no dia 17 de maio para a disputa da 4ª etapa da categoria. A outra etapa será a 10ª (antepenúltima da Stock Car no ano) e está prevista para o dia 18 de outubro.\nA etapa em outubro, inclusive, marcará a estreia da corrida de longa duração. Com estilo endurance (resistência), a segunda etapa da Stock Car em Goiânia em 2026 terá uma corrida com duração de três horas. Será a primeira vez que a categoria faz esse tipo de prova.\nEm 2025, por causa da reforma no autódromo na preparação para a MotoGP, a Stock Car não teve corridas em Goiânia - foi apenas a 14ª vez na história que isso ocorreu.