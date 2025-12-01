Michel Alves e Goiás esperam dar um salto de conquistas para a temporada de 2026. O dirigente e o clube goiano buscarão no próximo ano o acesso à Série A, após baterem na trave nas últimas edições da Série B. A equipe esmeraldina anunciou oficialmente oficial o acerto com o ex-goleiro de 44 anos, que já começou a trabalhar na montagem do elenco alviverde para 2026.O Goiás tinha Michel Alves como prioridade por causa da experiência do dirigente na Série B, mas também pelo que a diretoria apurou sobre como é o trabalho do ex-goleiro.Alcance e conhecimento do mercado em nível nacional e boa relação com clubes, empresários e jogadores foram requisitos que Michel Alves preencheu e agradaram a direção do Goiás. A negociação começou no início de novembro, avançou após o fim da Série B e foi concluída na última semana, com o anúncio oficial feito nesta segunda-feira (1º).Como dirigente, Michel Alves passou por clubes como Cuiabá, Guarani e Juventude, antes de chegar ao Novorizontino, onde fez seu melhor trabalho, apesar de não ter conseguido subir para a elite nacional.Foi contratado no final de 2022, após a conclusão da Série B. Naquele ano, o Novorizontino disputou a Segundona pela primeira vez e escapou do rebaixamento na última rodada - o time de Novo Horizonte-SP já tinha sido rebaixado no Campeonato Paulista.Em 2023, já com Michel Alves como diretor de futebol, o Novorizontino voltou à 1ª Divisão estadual em abril após o vice do Paulistão A2. A base da equipe foi a mesma que bateu na trave do acesso à Série A pela primeira vez - leia um pouco mais abaixo.Mesmo sem o acesso, o Novorizontino deu um salto de patamar nos últimos três anos com boas campanhas.No futebol paulista, o time foi a principal surpresa no Estadual de 2024 após ser eliminado na semifinal para o Palmeiras, que se tornaria o campeão do torneio. Neste ano, o clube chegou às quartas de final e foi superado pelo São Paulo.Na base, o clube fez boas campanhas, com destaque para o título do Paulista sub-20 e chegou na semifinal da Copinha, ambos os torneios disputados em 2024.Sem acessoNo cenário nacional, o Novorizontino se consolidou como uma equipe de Série B e brigou pelo acesso à Série A nas últimas três edições. Ficou por um ponto em 2023 e 2024, e a dois pontos na última edição.Uma crítica que o time sofreu nas últimas temporadas foi de perder confrontos diretos. Nas duas últimas edições, por exemplo, foram derrotas para o Goiás (1 a 0 em 2024 e 2025), em confrontos diretos pelo acesso, que acabaram com as chances do Novorizontino de subir à Série A pela primeira vez.Sobre contratações, o primeiro time montado por Michel Alves no Novorizontino, em 2023, teve uma marca específica: contratação de atletas com experiência na Série B. O goleiro Jordi, o zagueiro Renato, o volante Geovane (os dois últimos ex-Vila Nova), o meia Marlon e o atacante Aylon estavam no elenco.“O Novorizontino vinha crescendo no cenário nacional, mas não tinha o nome que tem hoje. Ele (Michel Alves) trouxe atletas que confiavam nele, que talvez em outra ocasião talvez não viriam”, relatou o jornalista Reinaldo Júnior, que cobre o Novorizontino pela rádio Amizade, de Novo Horizonte-SP, e acompanhou o crescimento da equipe paulista nos últimos anos.Esses jogadores se juntaram a atletas do Novorizontino que já tinham subido o time à Série B em 2021, como os laterais Willean Lepo (está em fim de contrato com o Goiás e não deve ficar para 2026) e Reverson, além de outros jogadores que foram revelados pelo clube, o principal sendo meia Rômulo, que posteriormente foi vendido ao Palmeiras por R$ 6 milhões - ele voltou ao Novorizontino neste ano, por empréstimo.Trabalhar com atletas experientes na Série B é uma marca de Michel Alves. Ele manteve esse perfil de contratação nos anos seguintes pelo Novorizontino.Rodrigo Soares, Rafael Donato e Neto Pessoa foram contratados em 2024. Jean Irmer, Luís Oyama e Matheus Frizzo foram algumas novidades no elenco de 2025, que é considerado o melhor time montado por Michel Alves à frente do Novorizontino. Lesões e alguns conflitos internos, que ocasionaram em mudanças de comissões técnicas, foram situações que atrapalharam o clube paulista na Série B neste ano.Esse perfil de contratação não deve mudar para o ano que vem, agora no Goiás. Michel Alves já abriu negociações com atletas que estão em equipes que jogaram a última Série B ou são jogadores que disputaram a competição nos últimos anos. Nicolas (lateral ex-Atlético-GO e que está no Ceará), Crystopher, volante do CRB, além dos meias Matheus Frizzo, do Novorizontino, David Braga, do Athletic-MG, e Gabriel Boschilia, do Operário-PR, são alguns nomes sondados pelo Goiás.A grande diferença para Michel Alves será o investimento. No Novorizontino, o dirigente tinha aporte financeiro para trabalhar. O clube foi fundado em 2010 e é uma SAF, que tem a família Biasi como dona de 100% das ações.A família tem raízes em Novo Horizonte-SP e negócios em diversos ramos, desde usina de cana de açúcar, investimentos em agropecuária, geração de energia termoelétrica e até venda de sêmen de cavalos.“O Michel Alves é um cara que defende muito a instituição. Os donos da SAF queriam a permanência dele. O sucesso do Novorizontino se dá ao trabalho do Michel Alves. O time tem dinheiro, mas precisava de um cara que tivesse respeito no mercado. Ele passou confiança aos atletas sobre o trabalho feito pelo Novorizontino”, acrescentou o jornalista Reinaldo Júnior.No Goiás, Michel Alves vai encarar um cenário diferente, com pouco dinheiro para investimentos e uma temporada que será marcada pela redução de custos com futebol.Isso vai ocorrer após dois anos em que o clube goiano teve investimentos elevados após venda de 20% dos seus direitos de participação na LFU por R$ 152.480,00, que foram pagos em três parcelas entre 2023 e 2025, com boa parte dos valores direcionados para o futebol profissional.