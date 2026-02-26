Herói da classificação do Goiás para a 3ª fase da Copa do Brasil, o goleiro Tadeu, de 34 anos, se prepara para mais uma decisão neste fim de semana, agora pelo Campeonato Goiano, na semifinal contra a Anapolina, sábado (28), na Serrinha. No primeiro jogo, empate em 2 a 2. O Goiás chegou a abrir dois gols de vantagem, mas, após a expulsão de Filipe Machado, cedeu a igualdade.\nNa última quarta-feira (25), o jogador levou o Goiás à 3ª fase da Copa do Brasil após converter a primeira cobrança e defender a quinta e última batida do Gama na disputa de pênaltis, depois do empate por 2 a 2 no tempo normal. Com a camisa esmeraldina, o goleiro chegou à marca de 25 pênaltis defendidos.\nA semifinal contra a Anapolina é o 40º confronto eliminatório de Tadeu pelo Goiás. Ele já disputou 39 mata-matas e teve sucesso em 24, o que representa 61% de aproveitamento. No Campeonato Goiano, vive sua 13ª participação em fases eliminatórias, com seis classificações até aqui. Pela Copa do Brasil, também chegou à 13ª disputa de mata-mata, avançando em oito oportunidades. Já na Copa Verde, são 14 confrontos, com sucesso obtido em dez deles.