O atacante Vinicius Júnior, da seleção brasileira, desembarcou em Goiânia no último domingo (19) após comemorar o aniversário em viagem romântica com a influenciadora Virginia Fonseca, na Itália. O jogador ficará na capital goiana até a próxima sexta-feira (24), e então deve voltar à Espanha para se apresentar no Real Madrid.\nVini Júnior, que completou 26 anos de idade no dia 12 de julho, passou os últimos dias em um superiate de luxo na região de Porto Cervo, na Sardenha, na Itália. O atleta viajou com Virginia Fonseca e os três filhos da influenciadora, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.\nEm Goiânia, Vini Júnior apareceu ao lado de Virginia na inauguração da nova academia da empresária. Eles haviam rompido o namoro no dia 15 de maio, mas se reaproximaram ao longo das últimas semanas.\nVini Júnior e Virginia Fonseca, em Goiânia (Reprodução / Instagram)