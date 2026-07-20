O atacante Vinicius Júnior, da seleção brasileira, desembarcou em Goiânia no último domingo (19) após comemorar o aniversário em viagem romântica com a influenciadora Virginia Fonseca, na Itália. O jogador ficará na capital goiana até a próxima sexta-feira (24), e então deve voltar à Espanha para se apresentar no Real Madrid.\nVini Júnior, que completou 26 anos no dia 12 de julho, passou os últimos dias em um superiate de luxo na região de Porto Cervo, na Sardenha, na Itália. O atleta viajou com Virginia Fonseca e os três filhos da influenciadora, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.\n-Web Virginia inaugura ao lado de Vini Jr academia em Goiânia (1.3435215)\nEm Goiânia, Vini Júnior apareceu ao lado de Virginia na inauguração da nova academia da empresária. Eles haviam rompido o namoro no dia 15 de maio, mas se reaproximaram ao longo das últimas semanas. Nesta segunda-feira (20), em postagens nas redes sociais, os dois aparecem se beijando.