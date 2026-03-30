Completamente modificado em relação à estreia vitoriosa e utilizando uma equipe de jogadores da base, o Atlético-GO foi derrotado na tarde deste domingo (29) pelo Porto Vitória-ES, por 3 a 2, pela 2ª rodada do Grupo B da Copa Centro-Oeste. Como o Regional não é prioridade no clube, as atenções se voltam para a semana decisiva.\nSerão dois jogos difíceis, nas quais o Dragão precisa se reabilitar. Na quarta-feira (1º), o Atlético-GO recebe o Náutico, que não venceu na 1ª rodada.\nMas o principal adversário vem na sequência, na noite de sábado de Aleluia (4), quando o Dragão disputa o primeiro clássico desta Série B, contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Na atual temporada, o time atleticano venceu duas vezes (2 a 1 e 2 a 0) e empatou (0 a 0) contra os vilanovenses.\nA primeira preocupação atleticana será bater o Náutico para ganhar tranquilidade antes do clássico.