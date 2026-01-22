Nada deu certo para o Atlético-GO em Jataí, na noite desta quarta-feira (21). O time atleticano foi presa fácil e acabou derrotado pela Jataiense por 3 a 1, no Estádio Arapucão. O Dragão teve a sua pior atuação neste início de temporada e chegará pressionado para o clássico deste domingo (25), contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA).\nJá a Jataiense confirmou o bom momento na 1ª fase do Estadual, chegou aos oito pontos e se mantém invicta para enfrentar a Abecat, em Ouvidor, no final de semana.\nO Atlético-GO apresentou muitos erros, falhou na marcação e sentiu a ausência dos meias Igor Henrique e Guilherme Marques. A estratégia do técnico Rafael Lacerda de poupar os titulares no Sudoeste Goiano para rodar o elenco não funcionou.\nDiante do desempenho ruim, a cobrança por reabilitação é imediata, e a comissão técnica espera uma resposta positiva no clássico.