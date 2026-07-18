Depois de duas derrotas na Série B, a última neste sábado (18) para o Criciúma por 2 a 0, o técnico Guto Ferreira, que ficou marcado pela frase "está difícil, mas está gostoso" sobre a disputa da competição, lamentou os resultados recentes, mas reafirmou o otimismo pela conquista de um lugar na elite.\n"Não está tão gostoso, não. Ninguém gosta de perder. Mas o final vai ser gostoso, pode ter certeza", disse em entrevista após a derrota para o Criciúma.\nNas duas últimas rodadas, o Vila Nova perdeu para Juventude e Criciúma, os dois jogos fora de casa. Os resutlados custaram ao Tigre a liderança e um lugar na faixa de acesso direto. Antes dos dois jogos, era líder. Agora, é 4º colocado na Série B.\nGuto Ferreira tentou levantar a moral do clube após duas derrotas em momento de fim de turno. "O Vila é para quem acredita. Estamos tendo algumas dificuldades, mas não vamos ficar lamentando, não. Vamos buscar as soluções que nós temos. Precisamos do nosso torcedor lotando o OBA terça-feira para fazermos uma grande partida contra o Fortaleza e buscar a vitória para a retomada", falou o treinador sobre o jogo que encerra o 1º turno para o Tigre.