A Anapolina lidera o Campeonato Goiano Feminino após duas rodadas. A competição começou no dia 5 de setembro e conta com a participação de cinco equipes. O time campeão garante vaga para a Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2027.\nNa atual edição, Aliança, Anapolina, Flugoiânia, Planalto e Vila Nova são os participantes do Estadual.\nApós duas rodadas, a Anapolina é a líder, com quatro pontos. Na estreia, goleou o Aliança por 7 a 0 e, na 2ª rodada, empatou por 2 a 2 com o Vila Nova. O Planalto aparece em 2º, com três pontos, após disputar apenas uma partida e vencer o Aliança por 3 a 0.\nPlanalto venceu sua primeira partida no Goianão (Maxwell Alves / @nucleofotografia)\nO Vila Nova é o 3º colocado, com dois pontos. Além do empate com a Anapolina, o Tigre ficou no 0 a 0 com o Flugoiânia, que ocupa a 4ª posição com um ponto. O Aliança fecha a tabela, ainda sem pontuar, após duas derrotas, para Anapolina e Planalto.