Com o contrato renovado até a Copa do Mundo de 2030, antes mesmo do início do atual Mundial em disputa nos Estados Unidos, México e Canadá, Carlo Ancelotti deu algumas declarações, após a eliminação para a Noruega nas oitavas de final, com derrota por 2 a 1 no tempo regulamentar, sobre o que pensa para o novo ciclo de quatro anos até a próxima Copa.\nO Brasil passa a conviver com o maior jejum de títulos de Copa do Mundo da sua história, ultrapassando os 24 anos entre 1970 e 1994. Agora, serão no mínimo 28 anos entre 2002 e 2030.\nAncelotti explica escolha de Bruno Guimarães em vez de Vini Jr no pênalti: "Fizemos uma estatística"\n“Agora, precisamos lidar com a tristeza. A partir de amanhã (segunda), vamos pensar no futuro desta seleção, que já conta com um grupo bastante sólido, formado por jovens, por jogadores mais experientes que ainda podem continuar e também por novos atletas que podem surgir e passar a integrar a equipe. Essa derrota marca o começo desse novo ciclo”, disse Ancelotti.