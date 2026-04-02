Em sua estreia no comando do Vila Nova, o técnico Guto Ferreira viu o time fazer uma boa partida diante do Sport, embora tenha perdido o pique nos minutos finais e cedido um empate fora de casa. Para o treinador, apenas “tempo e trabalho” vão resolver os problemas colorados. Tigre e Leão empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro.\n“A nossa equipe não começou tão bem a partida, por causa da intensidade do Sport, mas fomos controlando. Depois da mudança da estrutura de jogo, tomamos conta da partida e conduzimos o 2º tempo. Tivemos a tranquilidade de fazer o gol. A intensidade que aplicamos foi gerando um desgaste, e não deu tempo da troca chegar para absorver o que estava começando a ter problemas”, analisou.\nNa Série B, a boa notícia para o torcedor colorado é que o Vila Nova segue invicto. Por outro lado, a má notícia é que a equipe também ainda não ganhou, depois de empatar com o CRB por 2 a 2 na estreia, em casa. Assim como naquela partida, o Tigre voltou a sofrer um gol nos minutos finais, evitando o que teria sido uma vitória.