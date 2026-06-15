Há três jogos sem ganhar e sofrendo queda de posições na classificação da Série B, o Goiás reconhece o momento longe do ideal na busca pelo acesso e planeja melhora nas próximas rodadas. O clube vive o segundo período de oscilação na competição. O técnico Daniel Paulista reconhece o momento ruim, mas acredita que o equilíbrio da Série B pode permitir uma recuperação rápida.“Não estamos satisfeitos com nossa colocação, mas é um campeonato apertado, muitas equipes próximas. Um resultado positivo faz muita diferença na classificação. Não encontramos esse resultado positivo nas últimas três rodadas e houve uma queda”, comentou Daniel Paulista após o empate por 1 a 1 com o Athletic-MG neste domingo (14), em São João del Rei (MG).O Goiás saiu na frente com gol de Esli Garcia no primeiro tempo. Depois disso, o goleiro Thiago Rodrigues defendeu um pênalti no primeiro lance da segunda etapa, o clube esmeraldino sofreu o empate, mas não conseguiu o gol da vitória mesmo jogando com um a mais por mais de 25 minutos.“Além do adversário ter tido uma liberdade maior, conseguiu uma ótima finalização. Nós melhoramos no aspecto ofensivo com a superioridade, um jogador faz muita diferença, mas reconheço que faltou efetividade na terminação das jogadas, um pouco mais de agressividade no terço final do campo”, explicou Daniel Paulista, que admitiu não ter sido um jogo “vistoso tecnicamente”.O Goiás não vence há três rodadas e, no período, sofreu uma goleada para o Novorizontino em casa por 4 a 0, além de empates com Atlético-GO e Athletic, mas a sequência sem ganhar ainda está longe da pior que o clube passou na Série B - as quatro derrotas entre as rodadas 4 e 7. Daniel Paulista falou que o grupo tem de trabalhar pela recuperação e reclamou da ausência de jogadores de ataque.“Todos nós somos responsáveis pelo momento da equipe. Não é de bom rendimento, a equipe não conseguiu produzir seu melhor futebol, da capacidade que os atletas têm. Temos que trabalhar para que possamos encontrar as vitórias. Se tivermos todos à disposição, temos um grupo forte”, falou Daniel Paulista.O Goiás começou o jogo contra o Athletic com o artilheiro Anselmo Ramon no banco de reservas - o ataque titular foi formado por Esli Garcia e Kadu Sousa. Daniel Paulista reclamou de não ter todos os atacantes à disposição e disse que Pedrinho teve um problema no joelho em um treino e Bruno Sávio tem situação em avaliação pela direção do clube. Ele comentou o retorno de Halerrandrio, que estava no Palmeiras.“Hoje colocamos o Halerrandrio, da base, por não termos atleta com essa experiência. Acabamos perdendo o Pedrinho nas vésperas da viagem com dor no joelho, o Bruno Sávio está entregue à direção do clube. Ofensivamente, acabamos perdendo e isso impacta quando buscamos características e opções dentro de um grupo. O momento não é bom, poderíamos nos apresentar melhor”, contou.