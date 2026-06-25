Neymar, 34, fez sua estreia na Copa do Mundo de 2026 na quarta-feira (24). Ele entrou em campo aos 31 minutos do segundo tempo da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. Depois da partida, disse estar pronto para jogar "200 minutos".\nO camisa 10 chegou aos Estados Unidos ainda se recuperando de uma lesão na panturrilha direita e não jogou nos primeiros dois confrontos da seleção brasileira no Mundial, contra Marrocos e Haiti.\nEstreia de Mozart pelo Goiás será contra ex-clube, que anunciou chegada de Daniel Paulista\nEm entrevista, Neymar elogiou Vinicius Junior, destaque da seleção, que já anotou 4 gols no Mundial.\nSegundo o camisa 10, Vini é o principal jogador da seleção, vivendo uma fase incrível. "[Ele] vem nos ajudando, vem decidindo os jogos e isso é importante para nós."\nO atacante afirmou ainda que passou os últimos 25 dias treinando para que estivesse pronto para entrar em campo.