O Atlético-GO encerrou a Série B com derrota na última rodada para a Chapecoense por 1 a 0 fora de casa, neste domingo (23), e o técnico Rafael Lacerda pediu que o clube seja protagonista na próxima temporada, ao contrário de como a equipe encerra 2025.“Estamos trabalhando muito para formar um grande elenco, trazer jogadores com a identidade do clube. Os atletas que ficarão têm, assim como os jogadores que virão, de ter o DNA do clube”, exigiu o técnico. “Temos de ser protagonistas, brigar pelo título do Estadual. Estamos nos preparando o máximo possível. Estamos no planejamento de forma intensa”, garantiu o treinador.Rafael Lacerda é o campeão do Campeonato Goiano. Conquistou o título comandando o Vila Nova nesta temporada. No próximo ano, Lacerda buscará o segundo título seguido.O Atlético-GO fechou a temporada sem bater a principal meta do clube, que era o acesso à Série A 2026, mas também não conquistou o título do Estadual, não passou da 2ª fase da Copa do Brasil e fechou a Série B em 11º lugar, com 52 pontos.O time atleticano se despediu com derrota de 1 a 0 para a Chapecoense na tarde de domingo (23), na Arena Condá, em Chapecó (SC). O elenco, a comissão técnica, a direção e a torcida do time catarinense fizeram festa no gramado e nas ruas da cidade - a Chape ficou em 3º lugar, com 63 pontos, sem grandes investimentos, e subiu.O paraguaio Walter Clar, numa cobrança de pênalti aos 44 minutos do primeiro tempo, fez o gol que garantiu vaga para a Chapecoense na elite nacional.Ao Atlético-GO, coube o papel de coadjuvante. O time poderia influenciar na ordem dos classificados, mas perdeu. “Viemos com o objetivo de conseguir a vitória. No primeiro tempo, fomos muito superiores. O segundo tempo foi mais equilibrado”, comentou o técnico Rafael Lacerda, de contrato renovado para 2026.Lacerda e o auxiliar João Antônio viajam nesta segunda-feira (24) para São Paulo, onde participam do curso Licença Pro, da CBF Academy.O Dragão terminou a partida em Chapecó-SC, num ambiente de pressão, com três pratas da casa: o atacante Yuri Alves, o lateral esquerdo Gustavo Daniel e o meia Klebert, de 17 anos e estreante no time principal. Lacerda avalia como positivo esse fato para o clube e espera que a atitude do elenco seja diferente em 2026, principalmente nos jogos fora de casa.“Falei para os atletas, muitos não vão seguir no Atlético-GO no ano que vem, mas serve como aprendizado. Não podemos ter as atuações que tivemos em casa e repetir o desempenho que tivemos fora, em que jogamos bem e perdemos a partida”, disse o treinador.