O atacante Emerson Urso, de 24 anos, treinou normalmente com bola nesta segunda-feira (12) junto com o elenco do Vila Nova. O jogador não foi relacionado para a estreia do Tigre no Goianão 2026, na vitória por 2 a 1 sobre a Abecat, em Ouvidor, no último sábado (10).\nEmerson Urso não sofreu nenhuma lesão durante a pré-temporada. Sua ausência na 1ª rodada foi uma medida de precaução adotada pelo clube, já que o atleta enfrentou uma grave lesão no ano passado.\nEm fevereiro de 2025, durante o aquecimento para a partida contra a Inter de Limeira, pela 1ª fase da Copa do Brasil, o atacante rompeu o tendão de Aquiles e desfalcou o Vila Nova por praticamente toda a temporada.\nJoão Vieira diz preferir atuar como segundo volante e valoriza estreia do Vila Nova\nO retorno de Urso aconteceu apenas no dia 12 de outubro, diante do Amazonas, quando atuou por 27 minutos. Posteriormente, o jogador sofreu uma lesão muscular, considerada comum após uma recuperação longa, e ficou fora de mais três partidas.