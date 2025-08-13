O volante João Vieira, que foi decisivo na rodada passada, espera que o Vila Nova consiga manter a atual fase de hegemonia no clássico contra o Goiás. O time colorado defende tabu de nove jogos sem perder para o rival esmeraldino.\n“Temos um desafio importantíssimo dentro de casa que é o clássico, então temos que fazer a diferença para conquistar os três pontos. Faz um tempo que eles não nos vencem e espero que a gente mantenha essa hegemonia no próximo final de semana. Sabemos que será difícil. O Goiás vem muito bem, mas temos que fazer nossa parte diante do torcedor”, comentou João Vieira.\nO volante marcou seu primeiro gol pelo Vila Nova na rodada passada da Série B. Contra seu ex-clube, João Vieira fez o gol do triunfo colorado de 1 a 0 sobre o Paysandu. O jogador é o que mais entrou em campo pelo Tigre em 2025: 41 partidas.