O lateral Elias disse que o Vila Nova ainda pode evoluir na Série B e permanecer, desde que tenha regularidade, na corrida pelo acesso à Série A. O jogador fez o primeiro gol da vitória de 2 a 0 sobre o Goiás, na última rodada da Segundona.\n“Vamos passo a passo, com muita humildade. Estamos chegando lá, crescendo no campeonato. Temos que somar jogo a jogo para conquistar o principal objetivo”, projetou o lateral direito.\nO gol marcado por Elias no clássico foi em um lance relâmpago. O lateral cobrou lateral, foi para área após indecisão de defensores do Goiás, ganhou disputa de bola contra Lucas Ribeiro e Messias antes de finalizar, aos 34 segundos de jogo, para abrir o placar no OBA.\n“Eu vinha trabalhando para isso. Me cobrando bastante para poder ajudar a equipe dentro de campo. Eu não desisti da jogada e continuei pressionando. Acabou que a bola sobrou para mim e consegui finalizar para fazer o gol”, comentou Elias.