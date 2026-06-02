Em 11 rodadas na Série B, o Atlético-GO marcou dez gols e é um dos piores ataques da competição, superando apenas o Juventude e a Ponte Preta (9 gols) e Cuiabá e América-MG (6 gols). Na avaliação do clube, a marca está distante das expectativas e isso deve acelerar algumas mudanças no setor ofensivo.No empate por 1 a 1 no clássico contra o Goiás, o Atlético-GO teve a repetição dos erros que acompanham o time na Série B - muitas chances de gols criadas e desperdiçadas, principalmente pelos atacantes, além dos vacilos defensivos. A tentativa é melhorar o poderio ofensivo da equipe.Jogadores como o meia-atacante Guilherme Marques, de 35 anos e autor do gol no clássico, pedem passagem na formação titular, assim como Assis, que chegou a ser titular, mas perdeu espaço nas últimas partidas.Guilherme Marques é artilheiro do clube na temporada: tem sete gols em 23 jogos disputados. Ele perdeu espaço no time depois de uma contusão no tornozelo esquerdo. Ficou fora dos jogos decisivos da Copa do Brasil, nos dois empates por 0 a 0 com o Athletico-PR.No clássico pela última rodada da Série B, Guilherme Marques entrou no segundo tempo e converteu o pênalti sofrido por Marrony no segundo tempo. Na Série B, Guilherme Marques fez dois gols e só perde na briga, pela artilharia interna, para Gustavo Coutinho, autor de três gols, todos na cobrança de penalidades.Coutinho tem sido criticado pelas chances desperdiçadas nos jogos, como no clássico diante do Goiás. Ele procura marcar o primeiro gol não seja de pênalti e tem prestígio no clube.“Quero reconhecer que o Guilherme Marques entrou e mudou o time. Chamou a responsabilidade e foi jogar, coisa que muitos jogadores não fizeram, não entenderam o que é um clássico”, avaliou o presidente do clube, Adson Batista, sobre o empate com o Goiás.“O Guilherme (Marques) vinha num momento bom, mas teve a lesão. É um jogador que joga no meio, mas tem como característica fazer o que fez (no clássico), de ser o meia que atua pelo lado direito. Ele vem nas entrelinhas, confunde os jogadores (time). É um jogador que está trabalhando, é um baita cara”, ressaltou o técnico do Dragão, Eduardo Souza, explicando que não utilizou Guilherme Marques em alguns jogos porque precisava de velocidade na equipe.A semana de trabalho do Atlético-GO, até o próximo jogo diante do América-MG, lanterna da Série B (3 pontos), será voltada para os arremates à meta adversária. O jogo será na próxima segunda-feira (8), em Belo Horizonte, na Arena Independência. “Temos de trabalhar mais esta parte de finalizações. Estamos criando (chances). Temos este jogo e, logo depois, o CRB. Precisamos fazer 6 pontos”, falou o técnico do Atlético-GO, Eduardo Souza.